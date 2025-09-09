La Bolsa de São Paulo cae un 0,12 % atenta a la condena del expresidente Jair Bolsonaro

El Ibovespa, principal índice del mercado bursátil más importante de Latinoamérica, terminó la sesión en los 141.618 puntos, con lo que encadenó su segunda caída consecutiva tras retroceder un 0,59 % la víspera.

Los operadores de la plaza paulista actuaron con precaución en la jornada por los posibles efectos del juicio contra Bolsonaro, que se encuentra en su recta final en la Corte Suprema, con la previsión de que la condena, que puede superar los 40 años, sea conocida el viernes.

Los agentes financieros temen nuevas represalias contra Brasil por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, en caso de una posible condena de su aliado brasileño.

Además de imponer aranceles adicionales del 50 % a productos brasileños, el líder republicano retiró las visas a varios magistrados y encuadró al juez Alexander de Moraes, instructor del caso de Bolsonaro, en la Ley Magnitsky, por supuestamente promover una "caza de brujas" contra el exmandatario.

Este martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el Gobierno del presidente Donald Trump está dispuesto a emplear "poderes económicos y militares" para "proteger la libertad de expresión en el mundo".

La declaración fue realizada durante una rueda de prensa en Washington luego de que Leavitt fuera consultada sobre una eventual condena contra el ex jefe de Estado brasileño.

La caída de la bolsa también fue impactada por las acciones de la gigante minera Vale que terminaron en rojo (-0,30 %), por el bajón de los precios internacionales del mineral de hierro, y pese a las ganancias de Petrobras, otro de sus grandes valores.

Los papeles ordinarios de la estatal petrolera se apreciaron un 1,08 % y los preferenciales un 0,78 %.

En la punta de las ganancias se ubicaron los títulos ordinarios de la cadena de supermercados Pão de Açúcar (+7,75 %) y los del mismo tipo de la inmobiliaria Eztec (+4,64 %).

Ya las mayores pérdidas estuvieron encabezadas por la aerolínea Azul, cuyas acciones preferenciales retrocedieron un 12,58 % y fueron las más negociadas del día.

Le siguieron los papeles ordinarios de la empresa integrada de energía Raízen (-4,44 %).

En el mercado de divisas el real se depreció un 0,35 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,435 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 18.446 millones de reales (unos 3.415 millones de dólares o 2.927 millones de euros), en más de 3,3 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.