La Bolsa española sube un 0,14 % pendiente de la crisis política francesa

El mercado nacional subió 21,7 puntos y terminó en 15.023,9. En lo que va de 2025 avanza el 29,57 %.

Entre los grandes valores, la petrolera Repsol rebotó el 1,39 % tras el repunte del precio del crudo; el grupo financiero BBVA, el 1,05 %; Banco Santander, el 0,41 %; Telefónica, el 0,68 %; y la eléctrica Iberdrola terminó plana. Por el contrario, el gigante textil Inditex se dejó el 0,51 %.

El selectivo español abría con una leve subida del 0,04 %, pero en los primeros compases de la sesión cambió la tendencia para cotizar en negativo.

Las caídas fueron la tónica generalizada en la mayor parte de la jornada y en el último tramo la Bolsa española optó por los avances con una apertura de Wall Street en tono mixto.

