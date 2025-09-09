La china Xiaomi despide a un directivo por "filtrar información confidencial", según medio

Ese medio, que cita una circular interna de la compañía, apunta que el directivo en cuestión es Wang Teng, director general del departamento de mercadotecnia de Xiaomi en China y también director general de la popular marca de teléfonos inteligentes ('smartphones') y otros dispositivos de bajo coste Redmi.

Por el momento, se desconoce qué información filtró ni si ayudó con ella a competidores de la tecnológica, conocida a nivel internacional por sus teléfonos pero con una presencia cada vez más destacada en el sector chino de los vehículos eléctricos, apuesta estratégica del grupo.

Wang se había convertido en una importante voz del sector tecnológico en China gracias a su actividad en redes sociales, donde acumula casi 1,8 millones de seguidores únicamente en su cuenta de Weibo, equivalente de X -censurado en el país asiático-.

En esa plataforma, Wang escribió anoche un mensaje en el que se confiesa "avergonzado de tener que pedir perdón a todo el mundo. Cometí algunos errores en el pasado y acepto las consecuencias".

"Estoy agradecido al señor Lei (Jun, cofundador y consejero delegado de Xiaomi) y a todos los ejecutivos de la empresa por su formación y confianza estos años. Soy muy reacio a marcharme. Seguiré apoyando a Xiaomi y a Redmi en el futuro", agrega.

Wang llegó a Xiaomi en 2016 como director de producto, un cargo que luego desempeñó en Redmi, donde supervisó el desarrollo de modelos populares como los K40 y llegó a ser también portavoz de la marca.