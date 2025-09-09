La corona de la Virgen de la Antigua de Panamá, una obra de orfebres españoles

La corona fue presentada oficialmente el pasado domingo, después de tomar forma poco a poco en las manos de orfebres artesanos con una tradición de 120 años.

Hoy en día, el taller está dirigido por Fernando Marmolejo, nieto del fundador, que era cerrajero artístico y decidió pasar a un "escalafón superior", la orfebrería, en la que ahora trabaja una nueva generación de la familia.

Y de ese trabajo no solo salen coronas o peanas para imágenes religiosas, sino que el taller también se dedica a restauraciones de patrimonio de la catedral de Sevilla.

"Concretamente, coronas de coronación hemos hecho ya unas cuantas", dice Fernando Marmolejo, y recuerda que el proyecto comenzó hace algo más de un año: "Visitaron la ciudad unos señores que venían de Panamá, del Arzobispado de Panamá, y surgió la necesidad de realizar una corona para coronar a la Virgen de la Antigua".

Pero no iba a ser una corona cualquiera, sino una en la que estuviera presente la advocación de la Virgen de la Antigua de Sevilla.

El portugués Fernando Magallanes y el español Juan Sebastián Elcano, relata Marmolejo, se despidieron delante de ella antes de partir en la expedición a la especiería al servicio de Carlos I de España, viaje que concluyó en 1522 con la primera vuelta al mundo.

Y se trata también de que la fue la primera diócesis en la América continental, y "desde entonces, esta imagen tiene devoción en Panamá".

Ello ha motivado el hermanamiento de la ciudad de Panamá con la de Sevilla, "y todo eso se ha intentado representar en la corona, con el retablo de la Virgen de la Antigua de la catedral de Sevilla, su resplandor, donde se pueden observar los ángeles que están alrededor de su mosaico", según Marmolejo.

La obra de completa con piezas en bronce bañadas de oro, rodeando las ráfagas, y otros elementos, como las columnas que sostienen el retablo de la Virgen de la Antigua en la catedral sevillana. Y con una labor minuciosa, se han incluido elementos heráldicos relacionados con Panamá.

Hace unos días, la pieza viajó en avión y desde hoy ya corona a la patrona panameña.