La fiscal general de Perú califica de prevaricadora la propuesta de suspenderla del cargo

En una rueda de prensa, Espinoza respondió sobre la propuesta de la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, que "la JNJ no tiene facultad o atribución constitucional de imponer o seleccionar quién es el titular del Ministerio Público", cargo que es designado por la junta de fiscales supremos.

Además, la fiscal general recordó que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha resuelto que los procesos disciplinarios inmediatos, como el que propone Cabrera, no son legales.

Según la Fiscal de la Nación, en el Ministerio Público están "persiguiendo la criminalidad, con mucha dedicación, profesionalismo y objetividad", pero tal vez eso "se quiere interrumpir".

Espinoza dijo que si llega a aprobarse la sanción en su contra, lo que seguirá es la reposición "forzada" de Benavides como fiscal general, lo cual sería inconstitucional.

Un informe de la JNJ, elaborado por Cabrera, fue difundido en la víspera por medios locales y considera que Espinoza debe ser sancionada por haberse negado a acatar una resolución de la Junta que ordenó restituir como fiscal general a su antecesora, Patricia Benavides.

Cabrera plantea una "medida cautelar de suspensión preventiva" mientras se tramita un procedimiento disciplinario contra Espinoza que puede terminar en su suspensión o destitución definitiva del cargo, según especifica.

En ese sentido, Cabrera propone que se declare infundado un pedido de nulidad presentado en agosto pasado por la actual fiscal general y que se dé por concluida la investigación preliminar iniciada en su contra por la JNJ.

Tras ello, la vicepresidenta de la JNJ señala que se debe suspender a Espinoza durante seis meses de su función de fiscal general, de fiscal suprema "y de cualquier otro cargo que pudiera desempeñar en el Ministerio Público o ante otra institución" por delegación de ese despacho.

La JNJ ordenó en junio pasado la restitución de Benavides como fiscal general, a pesar de que esta está siendo investigada como presunta líder de una red criminal al interior del Ministerio Público, en una medida que Espinoza se negó a acatar.

Tras una serie de enfrentamientos y la ratificación por parte de la Junta de Fiscales Supremos del nombramiento de Espinoza como fiscal general, en agosto pasado Benavides fue reincorporada solo como fiscal suprema.

Esto se concretó luego de que se anulara una suspensión de 24 meses que se le había impuesto por las investigaciones que enfrenta, después de haber sido destituida el año pasado por casos de presunta corrupción en el Ministerio Público.

Benavides fue denunciada como presunta líder de una red de tráfico de influencias al interior de la Fiscalía, algo que ella niega, y luego suspendida por presuntas interferencias en una investigación abierta contra su hermana Enma, quien también es jueza.