La fotografía del cubano Korda y el brasileño Salgado, en una muestra de Leica en Madrid

Del 10 de septiembre al 11 de enero 2026 el teatro madrileño Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, alberga una muestra que celebra un siglo de la aparición de la cámara alemana que revolucionó el sector al ser más pequeña y menos pesada que las existentes, similares a las cámaras de cine de la época.

La exposición reúne 174 fotografías de los archivos de Leica de una selección de autores vinculados con la marca, como los estadounidenses Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Ralph Gibson, Steve McCurry, Joel Meyerovitz o Jane Evelyn Atwood.

Una muestra que, según explicó este martes su comisaria Karin Rehn-Kaufmann durante la presentación, no sigue un hilo cronológico sino emocional, "lo que hace que esté más viva".

La muestra recoge imágenes de parajes inexplorados, juegos infantiles, baños en el mar, incendios que recuerdan desastres naturales cercanos y una casa bailando en el agua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un recorrido por la sala muestra también la satisfacción de una religiosa comiendo un helado o la imagen muy popular de Ramón Masat de un seminarista estirándose para parar un gol; todas ellas forman parte de esos protagonistas anónimos que marcan el latido de un tiempo tanto como la imagen del Che Guevara de Alberto Korda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La muestra cuenta también con la obra de una treintena de autores españoles entre los que se encuentra César Vidal, del que se exhibe una de sus fotografías de La Habana. El fotógrafo explicó a EFE que el proceso de captar una imagen ha cambiado, pero parte de la misma base.

Vidal asegura que "la fotografía se hace con el ojo"; a partir de ahí, detalla, necesitas un instrumento, la cámara, que ha ido evolucionando con el tiempo hasta llegar a la fotografía digital, que evitaba el gasto en carretes y además permite ver la imagen al instante.

El fotógrafo reconoce que él también sucumbe a la tentación de fotografiar con su teléfono inteligente, lo primordial -incide- es ver la foto.

"Estos cambios a unos les parecerán bien y a otros no, pero ahí están, no hay vuelta atrás", asevera.

En su afán por abrir puertas, la compañía alemana realizó una cámara especial para el papa Francisco, "personalizada" en color blanco y también con la funda blanca, con el logo del Vaticano, que la comisaria entregó en persona al papa antes de que falleciera.

La cámara se podrá ver en la tienda Leica en Madrid el 27 de septiembre, antes de ser subastada en el mes de noviembre en Viena; el dinero obtenido se destinará a diferentes instituciones elegidas por el Papa Francisco.