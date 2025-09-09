La India llama a la moderación en Nepal tras las protestas en las que murieron 19 jóvenes

"Como amigos cercanos y vecinos, esperamos que todos los involucrados actúen con moderación y resuelvan cualquier problema mediante la paz y el diálogo", dijo en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India.

Nueva Delhi aseguró que sigue de cerca los acontecimientos en Nepal y se mostró "profundamente consternado por la pérdida de tantas vidas jóvenes".

"También hemos tomado nota de que las autoridades han impuesto el toque de queda en Katmandú y varias otras ciudades de Nepal. Se recomienda a los ciudadanos indios en Nepal que actúen con cautela y cumplan con las medidas y directrices emitidas por las autoridades nepalíes", dijo el ministerio en su comunicado.

Las movilizaciones, que comenzaron de forma pacífica en la zona de New Baneshwar de Katmandú, se iniciaron después de que el Gobierno ordenara el bloqueo de 26 plataformas -entre ellas Facebook, Instagram, WhatsApp y X- al no registrarse ante las autoridades como exigía una directiva del Gobierno nepalí, adoptada el pasado jueves.

Finalmente, tras la jornada de protestas del lunes, el Gobierno del primer ministro K.P. Sharma Oli decidió levantar este lunes de madrugada el veto a redes sociales.

Sin embargo, las protestas han continuado este martes en Katmandú, con jóvenes manifestándose frente a la casa del presidente del partido que lidera la coalición gobernante, Congreso Nepalí, Sher Bahadur Deuba, y con la presión creciendo sobre la figura del primer ministro Oli.

En los últimos años, varios países vecinos de la India han vivido oleadas de protestas que han supuesto profundos cambios gubernamentales en Sri Lanka o Bangladés.