La inflación en México repunta en agosto al 3,57 %

De acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) del Inegi, el subyacente -que excluye bienes y servicios de alta volatilidad como agropecuarios y energéticos- subió el 0,22% en agosto hasta ubicarse en el 4,23 % a tasa anual.

Dentro de este rubro, las mercancías se encarecieron el 0,21 % mensual y el 4,05 % anual, mientras que los servicios aumentaron el 0,23 % y el 4,40 % en los mismos periodos.

Por su parte, el componente no subyacente disminuyó el 0,47 % mensual, aunque se mantiene con un alza del 1,38 % anual.

Los precios de los productos agropecuarios retrocedieron el 1,07 % en agosto, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno subieron el 0,02 %.

Los genéricos que más incidieron al alza en agosto fueron la vivienda propia, las fondas y taquerías, el chile serrano y el tomate verde.

En contraste, entre los productos que bajaron en el octavo mes del año destacan el pollo, el jitomate, el transporte aéreo y los boletos de cine.

Los precios al consumidor cerraron en México en 2024 con una subida del 4,21 %, por debajo de las expectativas del mercado y del 4,66 % de 2023, del 7,82 % de 2022 y del 7,36 % de 2021, estos últimos dos años con el nivel más alto de las últimas dos décadas.

El dato de agosto, por encima del consenso de especialistas, se da luego de que el Banco de México, rebajara la tasa de interés al 7,75 %, su noveno recorte consecutivo y el primero de 25 puntos base, tras cuatro de 50 puntos, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.

Por finalidades de consumo, los mayores incrementos anuales se dieron en los servicios educativos (0,99 %), los restaurantes y el alojamiento (0,41 %) y el cuidado personal (0,39 %).

En contravía, el transporte se redujo el 0,22 % y la información y comunicación el 0,01 %.