La minería dominicana exporta más de 1.000 millones de dólares en primeros seis meses

Santo Domingo, 9 ago (EFE).- El sector minero de República Dominicana exportó más de 1.000 millones de dólares en los primeros seis meses de 2025, informó este martes el Ministerio de Energía y Minas (MEM).