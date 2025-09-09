La National Gallery de Londres lanza un concurso para su mayor reforma en 200 años

Londres, 9 sep (EFE).- La National Gallery, principal pinacoteca del Reino Unido, lanzará el miércoles un concurso internacional para su mayor reforma en 200 años, tras recibir donaciones récord por valor de 375 millones de libras (unos 440 millones de euros), informó este martes en un comunicado.