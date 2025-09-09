La Policía de Nueva Orleans detiene a la madre de un niño que murió atacado por un caimán

La mujer, identificada como Hilda Vásquez, de 34 años, fue arrestada el domingo, cerca de dos semanas después de que el cuerpo de su hijo Bryan apareciera en una laguna cercana a la vivienda familiar, informó la Policía en una rueda de prensa.

El caso ha generado conmoción en el estado de Luisiana, no solo por la brutalidad del ataque, que el forense atribuyó a un “traumatismo contundente con mordeduras de caimán” y ahogamiento, sino también porque el subcomisario de la Policía de Nueva Orleans, Nicholas Gernon, confirmó que existía “un patrón de negligencia y abuso durante los doce años de Bryan”.

Además, documentos judiciales revelaron que cuando el menor tenía apenas tres meses fue hospitalizado con fracturas y lesiones graves, lo que derivó en una primera condena contra su madre por crueldad a un menor en 2013.

Pese a ello, los servicios sociales devolvieron posteriormente al niño a la custodia de Vásquez.

El menor padecía un trastorno del neurodesarrollo que le impedía hablar y comprender idiomas, por lo que “no entendía ni inglés ni español”, según precisó la Policía Estatal de Luisiana en un comunicado, cuando desapareció en agosto.

Horas después de su ausencia, tras una búsqueda prolongada y en la que participó la organización United Cajun Navy con drones de tecnología térmica, se hallaron los restos de Bryan en una zona pantanosa.

El Departamento de Policía de Nueva Orleans ha subrayado que se trata de “una investigación activa y sensible” y ha abierto además un expediente interno para determinar por qué los agentes tardaron cinco horas en responder a la alerta de desaparición del menor”.

La jueza que atendió su primera comparecencia ordenó que, mientras dure el proceso, la acusada no pueda acercarse a sus tres hijos menores, entre ellos un recién nacido.

Vásquez volverá a comparecer ante la corte la próxima semana y en caso de ser puesta en libertad bajo fianza deberá mantenerse al menos a 182,88 metros de distancia de los niños y cumplir con programas de control de violencia doméstica.