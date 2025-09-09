La primera plataforma europea de audio, TAM, será accesible desde el 16 de septiembre

El lanzamiento de TAM "representa un paso clave hacia la creación de un verdadero ecosistema europeo de audio profesional que proteja tanto a vendedores como a compradores, respetando los derechos de autor", declaró Christine Buhagiar, directora de Desarrollo y Diversificación de AFP.

Se trata del primer sitio web, de empresa a empresa (B2B), dedicado a poner en contacto a los profesionales interesados en contenidos de audio, ya sean cortes de voz, sonidos de actualidad, reportajes, entrevistas o pódcasts, por medio de una plataforma multilingüe que les facilitará el contacto y las transacciones seguras.

"Al ofrecer un espacio estructurado y seguro para creadores y compradores de contenido, esperamos sentar las bases de un mercado de audio a nivel europeo, y no solo nacional, que permita a los reproductores de audio adquirir, vender e intercambiar contenido, como ya hacen muchas cadenas de televisión a través de Eurovisión (UER) o la red de canales privados (ENEX)", añadió Buhagiar.

Entre sus funcionalidades, TAM ofrecerá un catálogo permanentemente actualizado en cinco lenguas; modelos de licencias y contratos; una herramienta de recomendación basada en inteligencia artificial y otra de facturación y pagos seguros; así como opciones de transcripción automática y de previsualización.

TAM es el resultado de un proyecto -European Audio Dataspace- financiado por la Comisión Europea, que ha sido desarrollado por un consorcio internacional de siete empresas de comunicación y tecnología.

Además de las agencias internacionales AFP y EFE, forman parte de él la tecnológica Dawex (Francia), la red de televisiones ENEX (Luxemburgo), las agencias de pódcast Wake Word (Alemania) y Europod (Bélgica), y el grupo de radios Agora Media/Tok FM (Polonia).