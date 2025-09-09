La producción brasileña de vehículos sube 6 % hasta agosto gracias a las exportaciones

Río de Janeiro, 9 sep (EFE).- Brasil, octavo mayor fabricante de vehículos del mundo, produjo 1,74 millones de unidades entre enero y agosto, con un crecimiento del 6,0 % con respecto al mismo período del año pasado, gracias principalmente al fuerte salto de las exportaciones, informó este martes la patronal de los fabricantes.