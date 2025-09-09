La sanidad de Ucrania se prepara para pasar otro invierno en guerra

Ginebra, 9 sep (EFE).- El sector de la sanidad en Ucrania ha emprendido los preparativos para pasar otro invierno en situación de guerra, lo que incluye la preparación de los sistemas de aprovisionamiento de electricidad en las instalaciones de atención médica, dijo este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que apoya a las autoridades ucranianas en este esfuerzo.