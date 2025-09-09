La UE asigna a España 1.000 millones de euros en préstamos para la inversión en defensa

El pasado mayo, el Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, adoptó este instrumento.

Hoy, la Comisión Europea publicó las cantidades provisionales de dinero que recibirían los diecinueve Estados miembros que han solicitado préstamos del instrumento SAFE.

Los Estados miembros que en principio van a recibir más dinero son Polonia (43.734 millones de euros), Rumanía (16.680 millones), Francia (16.216 millones) e Italia (14.900 millones).

De los diecinueve países que han solicitado préstamos de SAFE, los que recibirán menores cantidades son Dinamarca (46,8 millones de euros) y Grecia (787,7 millones), seguidos de Finlandia y España (1.000 millones para cada uno de los dos Estados miembros).

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, explicó en una conferencia de prensa que a los países que solicitaron menores cantidades del instrumento SAFE, como en el caso de España, se les asignó la cifra pedida.

"Con los países que pidieron una cantidad bastante grande, hicimos algún cálculo matemático", comentó.

Dejó claro que “ahora debemos pasar rápidamente de la asignación a la producción”.

Explicó que las cantidades asignadas “aún no son definitivas” y que cada Estado miembro debe presentar ahora “una solicitud formal que debe incluir un plan de inversión”, para lo que la fecha límite es noviembre.

"Entonces, la Comisión analizará esos planes tal y como se establece en la normativa y también en función del margen fiscal disponible", dijo.

“Si la solicitud cumple las condiciones establecidas en el reglamento, seguiremos adelante y prepararemos una propuesta de decisión de ejecución del Consejo para cada Estado miembro participante”, indicó el comisario lituano.

Según dijo, el objetivo es firmar acuerdos de préstamo y acuerdos operativos con los Estados miembros “en el primer trimestre del próximo año”, de manera que los pagos a los países se puedan realizar inmediatamente después.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, señaló: “queremos proceder muy, muy rápido, porque realmente es una cuestión urgente el impulsar estas inversiones”.

Kubilius destacó que la UE toma como base los objetivos de capacidades asignados por la OTAN a sus aliados "para todo lo que necesitamos hacer", algo que ha sido acordado por los Estados miembros.

Se trata, recordó, de "todas las armas necesarias que debemos tener para estar preparados para la disuasión" de cualquier ataque.

Además, el político lituano afirmó que 13 de los Estados miembros que han solicitado préstamos a través de SAFE han indicado que prevén "involucrar y apoyar a Ucrania" con ellos.

Una de las condiciones para que proyectos conjuntos puedan ser financiados con SAFE es que el 65 % de cada sistema de armas se fabrique en Europa, añadió Kubilius.

Aunque solo los Estados miembros pueden obtener préstamos SAFE, los países candidatos a la adhesión o potenciales candidatos pueden participar en la contratación pública conjunta.

También los que hayan firmado asociaciones de seguridad y defensa con la UE, como Albania, Canadá, Japón, Moldavia, Macedonia del Norte, Noruega, Corea del Sur y el Reino Unido, si realizan un acuerdo para ello.

SAFE apoya la adquisición de productos de defensa prioritarios agrupados en dos categorías. La primera incluye municiones y misiles; sistemas de artillería, incluidas capacidades de ataque de precisión profunda; capacidades de combate terrestre y sus sistemas de apoyo, incluido el equipamiento de los soldados y las armas de infantería; drones pequeños y sistemas antidrones relacionados; protección de infraestructuras críticas; ciberespacio, y movilidad militar.

La segunda se refiere a sistemas de defensa aérea y antimisiles; capacidades marítimas de superficie y submarinas; drones distintos de los pequeños y sistemas antidrones relacionados; facilitadores estratégicos entre los que se incluyen el transporte aéreo estratégico, el reabastecimiento en vuelo, los sistemas C4ISTAR, así como los activos y servicios espaciales; la protección de los activos espaciales, y la inteligencia artificial y guerra electrónica.