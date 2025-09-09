La UE dice que cada ataque contra una escuela lo es "contra nuestra humanidad compartida"

Bruselas, 9 sep (EFE).- La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, afirmó este martes que cada ataque contra una escuela es "un ataque contra nuestra humanidad compartida", con motivo del Día Internacional para la Protección de la Educación contra Ataques que se celebra hoy.