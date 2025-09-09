La UE pide al Gobierno de Nepal que haga lo necesario para "proteger vidas"

La portavoz de Kaja Kallas, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, reclamó además que se investiguen las muertes "de forma independiente" y reclamó "diálogo entre todas las partes para resolver las diferencias y garantizar que se respeten todos los derechos fundamentales".

El movimiento juvenil autodenominado "Generación Z" protesta desde hace días por el bloque de varias plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram, WhatsApp y X, al no registrarse ante las autoridades como exigía una directiva del Gobierno y la situación se tensó ayer cuando los manifestantes se movilizaron se movilizaron en Katmandú y otras ciudades de Nepal.

La Policía respondió con cañones de agua, gases lacrimógenos y fuego real para dispersar a la multitud, una actuación que terminó con 19 muertos y más de 300 heridos, agravando la crisis política del país, que ha obligado al Gobierno a levantar este lunes de madrugada el bloqueo a las redes sociales.

Tres ministros han dimitido en 24 horas en protesta por la represión de las autoridades: se trata del titular de Suministro de Agua, Pradeep Yadav; el de Interior, Ramesh Lekhak, quien dimitió anoche, y al que le siguió hoy el ministro de Agricultura, Ramnath Adhikari, quien también abandonó el cargo por las críticas a las "acciones de mano dura" del Ejecutivo.

Pese a ello, las protestas han continuado este martes en Katmandú, con piquetes frente a la residencia del ex primer ministro y actual presidente del partido Congreso Nepalí, Sher Bahadur Deubra, cuyo partido es un socio clave de la coalición gobernante.

Los reportes de prensa también confirmaron que los manifestantes incendiaron la casa del líder maoísta y ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal y apedrearon la del ministro de Información y Comunicación, Prithvi Subba Gurung.

Además, cientos de manifestantes se congregaron frente a la residencia del primer ministro, K.P. Sharma Oli, pidiendo su dimisión y también quemaron su vivienda.