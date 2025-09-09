La Unión Africana alerta de que el ataque israelí en Catar agrava crisis en Oriente Medio

Nairobi, 9 sep (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, expresó este lunes su profunda preocupación por el ataque israelí en Doha, la capital de Catar, y advirtió de que esta acción amenaza con agravar "una situación ya frágil" en Oriente Medio.