Las autoridades del oeste y el este de Libia condenan el ataque israelí en Catar

Argel, 9 sep (EFE).- Las autoridades del oeste y del este de Libia, país dividido en dos administraciones, condenaron este martes el ataque israelí en Catar contra una delegación negociadora de Hamás, que causó la muerte de al menos un policía catarí y, según el grupo islamista, de cinco de sus miembros.