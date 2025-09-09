Las exportaciones de café brasileño a EEUU se hunden un 46 % en agosto por los aranceles

Río de Janeiro, 9 sep (EFE).- Las exportaciones de café brasileño a Estados Unidos se desplomaron un 46 % en agosto, con respecto al mismo mes del año pasado, debido a la entrada en vigor de los aranceles adicionales del 50 % impuestos por el Gobierno de Donald Trump, informó este martes la patronal del sector.