Liga Árabe denuncia como "violación flagrante" a soberanía catarí el ataque israelí a Doha

El portavoz oficial del secretario, Yamal Rushdi, indicó que la Liga Árabe, que agrupa a 22 países árabes, se solidariza con el emirato y con "cualquier medida" que el país adopte para proteger "su soberanía y salvaguardar su seguridad".

"La conducta israelí se ha convertido en una violación de todas las normas internacionales establecidas y los principios del derecho internacional, colocando una firme responsabilidad sobre la comunidad internacional al tratar con este Estado, que se burla de la ley y no le importan las consecuencias de sus vergonzosas acciones", afirmó el mensaje de la organización.

El Ejército de Israel atacó este martes Catar, según confirmó el Ministerio de Exteriores catarí, acción que se produjo "contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político" de Hamás en Doha, sin identificar quiénes eran.

Fuentes de Hamás indicaron a EFE que la delegación negociadora del grupo palestino Hamás víctima del bombardeo, encabezada por Khalil al Hayya, sobrevivió al ataque, que se produjo cuando los militantes palestinos estaban reunidos para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza.

El canal catarí de televisión Al Jazeera -citando a una fuente de alto rango de Hamás- también informó en los mismos términos.

El Ejército israelí anunció por su parte que se trató de un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" del grupo islamista palestino Hamás.

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Catar, principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, alberga el buró político de Hamás en su capital.