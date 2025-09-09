Los Ángeles adquiere el carrusel que inspiró creación de Disneyland, de cara a Olímpicos

El acuerdo de compra fue aprobado por la Comisión de Recreación y Parques a finales de agosto, y medios como el periódico Los Angeles Times informaron esta semana que el proyecto podría estar listo a tiempo para la cita olímpica.

El carrusel dejó de funcionar en 2022, dos años después de que su anterior operador, Julio Gosdinski, falleciera. Desde entonces, la atracción permaneció cerrada debido a la necesidad de reparaciones y a la incertidumbre legal sobre su propiedad, que quedó en proceso de sucesión.

El informe aprobado por la Comisión y elaborado por el Departamento de Recreación y Parques (RAP) señala que se planea coordinar una campaña de recaudación de fondos destinada a financiar las reparaciones mecánicas, así como la rehabilitación, restauración, conservación y preservación de esta histórica atracción.

El carrusel es uno de los más antiguos del estado de California. Fue construido en 1926 por Spillman Engineering Corp. y fue trasladado de San Diego al Parque Griffith, en Los Ángeles, en 1937.

Esta atracción cuenta con 68 caballos tallados en madera y su órgano de banda militar Stinson 165 puede interpretar más de 1.500 canciones.

Walt Disney contó en varias ocasiones que la idea de crear el parque de atracciones Disneyland, ubicado en Anaheim, surgió mientras observaba a sus hijas disfrutar del carrusel en el Parque Griffith.

El proyecto tardó cerca de quince años en desarrollarse, y en su parque, Disney incluyó el Carrusel del Rey Arturo, inspirado en el del Parque Griffith y una de las atracciones originales desde su apertura en 1955, cuyos caballos tienen más de 90 años de antigüedad.