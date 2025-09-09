Los éxitos 'de antro' de los años 90 mexicanos volverán al auditorio de Ciudad de México

Después de ocho años y medio de gira y de llenar 25 veces la Arena Ciudad de México, ostentando el récord de más actuaciones en el lugar, y 19 en Monterrey, 28 artistas y dos disyoqueis de himnos de los 90 actuarán durante casi tres horas en “un show nunca antes visto” y que quedará grabado en vídeo.

“Esto es un nuevo concepto. Es una nueva experiencia. Escucharemos las canciones con versión antro interpretadas por los artistas originales. Veremos una producción brutal con más de 15 bailarines. Y aunque no haya banda, traeremos dos DJ's increíbles”, afirmó el cantante de OV7, Ari Boroboy, ideólogo del show, durante la presentación en el vestíbulo del auditorio de la capital mexicana este martes.

El espectáculo tratará de hacer que los espectadores “de todas las generaciones” sientan que están en la atmósfera de los lugares de ocio de la última década del siglo pasado, con una “gigante pista de baile” en la zona baja del auditorio.

Entre las 28 bandas y artistas en solitario “que definieron a una generación” y que actuarán sobre “uno de los escenarios más importantes que tenemos en Latinoamérica” se encuentran JNS, Magneto, Kabah, Mercurio, Ari, Erika, Kalimba, M’Balia, Erik Rubin, Caló, The Sacados y SBS.

“Después de nueve años somos una familia. Hemos pasado por un montón de cosas, en lo profesional, en lo personal y eso nos ha unido muchísimo. Nos queremos muchísimo, nos admiramos, nos apoyamos y es un proyecto que amamos y que obviamente nos emociona, nos ilusionan y nos hace muy felices de compartir”, admitió Melissa, una de las primeras que se unieron al proyecto que ha recorrido Sudamérica y Estados Unidos .

La venta de entradas estará disponible desde este martes tanto para las fechas del auditorio capitalino, como para el 20 de febrero en la Arena Monterrey, a través de la web Superboletos.