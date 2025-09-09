Los venezolanos Alleh y Yorghaki anuncian conciertos en Madrid y Barcelona en noviembre

Será el día 5 en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 8 en el Palacio Vistalegre de Madrid, anunció la promotora Iglesias Entertainment.

Hace ya más de medio año que se publicó su álbum de debut, 'La ciudad', con temas como 'Una noche' y, sobre todo, 'Capaz (merenguetón)', con cinco disco de platino y gran éxito en las listas españolas.

El dúo también ha sido protagonista de varios festivales durante el verano español, pero estos dos nuevos espectáculos serán ante un público mucho más numeroso, más de 20.000 personas en cada actuación.