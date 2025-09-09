Macron considera ataques de Israel a Catar "inaceptables, independientemente del motivo"

"Los ataques israelíes de hoy en Catar son inaceptables, independientemente de su motivo", dijo Macron en un mensaje en sus redes sociales, en el que expreso su "solidaridad" con el pequeño país del Golfo Pérsico y con su emir, el jeque Tamim Al Thani.

El jefe de Estado francés recalcó que "bajo ninguna circunstancia debe extenderse la guerra a la región".

El presidente israelí, Isaac Herzog, confirmó este martes que el objetivo del ataque de Israel contra los líderes de Hamás en Catar era el jefe de la delegación negociadora en las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego en Gaza, Khalil al Hayya, al que calificó de "terrorista asesino" y "uno de los artífices de la masacre del 7 de octubre, al igual que muchos de sus colegas", escribió en sus redes sociales.

Una fuente de Hamás dijo a EFE que el ataque tuvo como objetivo un edificio donde la delegación negociadora del grupo islamista estaba celebrando una reunión para abordar la última propuesta de tregua en Gaza y que todos los miembros de la delegación sobrevivieron.

Tras conocerse la noticia, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los israelíes secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023, dijo seguir con "preocupación y ansiedad" los acontecimientos en Doha, ya que "se les acaba el tiempo".

El ataque en Doha se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y de que Hamás deponga las armas.

Catar, principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, alberga el buró político del grupo islamista en su capital.