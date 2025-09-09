Madrid "reprimirá" cualquier incidente violento que se produzca en la Vuelta Ciclista

Preguntado por los periodistas sobre las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta a España, Almeida ha contado que mañana se celebrará la reunión con la delegación del Gobierno para organizar todo el operativo de seguridad para que esta etapa se desarrolle "sin incidentes".

Una cita a la que van con la mejor de sus "voluntades", pero ha advertido que en el caso de que se produzcan incidentes intentarán "reprimirlos de la forma más rápida posible, evitando que de cualquier manera se pueda poner en riesgo la integridad física de las personas que forman parte del convoy de la vuelta, pero también de todos los espectadores que hay".

"Somos conscientes de las dificultades que ha habido con los incidentes violentos en los disturbios que ha habido en diversas etapas de la Vuelta Ciclista a España. Nosotros mandamos un mensaje, desde luego de tolerancia cero hacia los disturbios y hacia los incidentes violentos. Nosotros queremos transmitir que Madrid es una ciudad que recibe con alegría", ha manifestado.