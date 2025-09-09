Malasia dice que Israel muestra "desprecio por la paz" con el ataque contra Hamás en Doha

"Malasia condena enérgicamente los ataques aéreos israelíes contra Doha. Este acto de agresión descontrolada constituye una flagrante violación de la soberanía de Catar y una grave infracción del derecho internacional", escribió en redes sociales Anwar, quien asegura que el bombardeo "pone en peligro imprudente la vida de civiles" y "amenaza con agravar la situación en una región ya de por sí frágil".

"Al atacar a Catar, una nación clave para la mediación y el diálogo en Oriente Medio, Israel ha demostrado un profundo desprecio por la paz y la diplomacia. Semejante ataque es indefendible e intolerable", añadió el mandatario del país de mayoría musulmana, que se ha mostrado reiteradamente crítico con las acciones israelíes.

Alrededor de las 16:00 hora local del martes (11:00 GMT), varias explosiones se escucharon en la capital del país del golfo y se elevó una columna de humo sobre la ciudad.

El Gobierno de Catar confirmó que Israel había atacado una reunión de "varios miembros del buró político" de Hamás en un edificio residencial.

Fuentes de Hamás indicaron a EFE que los miembros de la delegación negociadora sobrevivieron al bombardeo, que se produjo cuando estaban reunidos para discutir la propuesta de Estados Unidos de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por el medio Al Jazeera.