Manifestantes claman "no es guerra, es genocidio" en Pontevedra al paso de La Vuelta

La prueba deportiva, cuya decimosexta etapa salía este mediodía de Combarro (Poio), no logró esquivar las movilizaciones que se están sucediendo por toda España por la participación del equipo Israel–Premier Tech en la ronda ciclista.
En el caso de la ciudad de Pontevedra, donde la convocatoria ha tenido mayor respaldo, los manifestantes se han concentrado en dos puntos, en el puente de A Barca y en la rotonda de la calle Manuel del Palacio, ambos plagados de banderas palestinas.
Gritos como "No es una guerra, es un genocidio" pero también "Las niñas de Gaza no son una amenaza", además de "El sionismo es terrorismo" o "Israel asesina, La Vuelta patrocina" se han sucedido a medida que el pelotón pasaba por las inmediaciones de los concentrados.
Las protestas se han desarrollado sin incidentes, si bien la comitiva de La Vuelta ha tenido que aguantar abucheos y los silbidos, especialmente al paso de los vehículos del equipo israelí.
Un amplio despliegue de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional estuvo controlando en todo momento a los manifestantes para impedir que interrumpieran el transcurso de la prueba.