Manifestantes claman "no es guerra, es genocidio" en Pontevedra al paso de La Vuelta

Pontevedra, 9 sep (EFE).- Cientos de personas han secundado este martes las protestas convocadas por el colectivo Galiza por Palestina para denunciar la invasión militar de Israel en el territorio ocupado de Gaza al paso por Pontevedra de la caravana ciclista de La Vuelta con el clamor de "no es una guerra, es un genocidio".