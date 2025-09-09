Más de 50.000 pollos ahogados en una granja por inundaciones en el sur de Tailandia

Krit Sinlapachai, diputado de esta región, publicó en Facebook imágenes de la granja inundada, en las que se observa al montón de aves cubiertas por el agua, que alcanzó los 30 metros de altura en el sitio.

La inundación de la granja, apuntó el Bangkok Post, representa pérdidas de alrededor de 10 millones de bats (unos 300.000 dólares).

Varias provincias de Tailandia enfrentan inundaciones debido a las constantes precipitaciones de los últimos cinco días, según los reportes de las autoridades, que no incluyen víctimas mortales.