Mauritania denuncia "violación flagrante" de la soberanía catarí con el bombardeo israelí

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores mauritano denunció la vulneración de la soberanía de un país "hermano", independiente y miembro de la ONU, sin mencionar expresamente a Hamás.

Además, expresó su apoyo a Catar en la defensa de su seguridad y de la integridad de sus ciudadanos, y llamó a la comunidad internacional a "actuar con firmeza ante esta agresión" que, según la nota, amenaza la seguridad y la estabilidad y agrava las tensiones en la región.

El Ejército israelí aseguró que se trató de un "ataque preciso" dirigido contra la cúpula del grupo palestino, que gobierna Gaza y cuyo brazo armado participó en el asalto del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

El ataque es el primero que ejecuta Israel sobre suelo catarí, donde se encuentra la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio, y buscaba matar a los miembros de la delegación negociadora de Hamás mientras estaban en una reunión discutiendo la última propuesta de Estados Unidos para la tregua en Gaza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hamás ha dicho que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El bombardeo también se ha cobrado la vida de un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes.

Catar, principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, alberga el buró político de Hamás en su capital.