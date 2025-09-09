Mundo

Médicos rusos salvan a una niña que se tragó 134 bolas magnéticas

Moscú, 9 sep (EFE).- Médicos de un hospital de la ciudad de Volgogrado, en el sur de Rusia, salvaron a una niña que se tragó accidentalmente 134 bolas magnéticas, según informó hoy el Ministerio de Sanidad ruso.

09 de septiembre de 2025 - 12:40
La niña, de 7 años, fue ingresada en Urgencias del Hospital Clínico de la ciudad con fuertes dolores abdominales y síntomas de infección respiratoria aguda, señala una nota oficial.

Previamente, durante seis días, los padres de la menor le suministraron un tratamiento para bajar la fiebre, pero acudieron al hospital cuando su estado empeoró drásticamente.

Durante el examen practicado a la niña, le diagnosticaron una obstrucción intestinal causada por cuerpos extraños.

Una radiografía mostró que un total de 134 imanes en forma de bola comprimían los intestinos de la pequeña.

Los cirujanos realizaron una intervención laparoscópica para retirar las bolas magnéticas que se desarrolló con éxito.

Actualmente la niña se encuentra bien, concluyó el comunicado del Ministerio.

