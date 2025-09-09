Merz quiere una Alemania que vuelva a liderar en un sector del automóvil en transformación

"Queremos dar forma al cambio en la industria automovilística y no ir rezagados, queremos aprovechar las grandes oportunidades que esto supone para la industria automovilística alemana y para Alemania en su conjunto", dijo Merz sobre la transformación tecnológica del sector en su intervención inaugural del Salón Internacional del Automóvil (IAA) de Múnich.

Merz defendió la acción de su Ejecutivo para, entre otras cosas, facilitar tanto la compra de vehículos eléctricos, con una deducción del 75 % del costo para las empresas, como las inversiones en maquinaria y equipos, a través de rebajas fiscales de hasta el 30 % en la compra de dichos activos durante los próximos tres años.

Además, el canciller apuntó su deseo para que Alemania lidere en la "conducción autónoma".

"Nuestro objetivo es que, junto con ustedes, Alemania se convierta en el mercado líder mundial en conducción autónoma. Nos comprometemos a ello", afirmó Merz, en una clara alusión a los representantes de la industria reunidos en Múnich.

Merz, que ha anunciado su deseo de organizar una reunión aún sin fecha en la Cancillería con los representantes de la industria, mostró este compromiso con la industria del motor teutón en un momento delicado para los constructores de Alemania.

Las grandes firmas alemanas registraron una mala mitad del año, con beneficios netos reducidos sensiblemente.

El Grupo Volkswagen, al que también pertenecen marcas como Volkswagen, Seat o Cupra, vio reducirse sus beneficios netos en los primeros seis meses del año un 36,6 % respecto a 2024, hasta los 4.005 millones de euros.

Los beneficios netos de BMW, que también fabrica los vehículos Mini y Rolls-Royce, se redujeron un 29 % en ese mismo periodo del año pasado, hasta los 4.015 millones de euros, y Mercedes-Benz fue la peor parada de enero a junio, pues sus ganancias netas se quedaron en 2.688 millones de euros, un 55,8 % menos respecto al mismo periodo de 2024.

El clima comercial internacional, perjudicado en parte por la ola arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, y la competencia de los vehículos chinos, subvencionados por el gigante asiático, explican esos números de las firmas germanas, que han perdido terreno en los mayores mercados: Europa, EE.UU. y China.

Según recogió el diario 'Handelsblatt', en esos tres mercados los fabricantes alemanes han dejado de representar juntos, por primera vez en décadas, el 20 %.

Incluso en Alemania, crece paulatinamente el deseo de los germanos de adquirir vehículos de China.

De acuerdo con una reciente encuesta de la plataforma digital de compraventa de coches Carwow, el 42 % de los alemanes dicen que podrían comprar un coche de una marca china.

El Grupo Volkswagen, BMW y Mercedes se enfrentan a esta situación con inversiones millonarias que aplaudió el propio Merz en Múnich, pues consideró esos esfuerzos claves en la "innovación, la investigación y el desarrollo" de nuevos modelos.

"Los fabricantes y proveedores avanzan por el buen camino en materia tecnológica, lo cual es fundamental para el empleo y la creación de valor añadido en Alemania", apuntó el canciller, consciente de que en su país se cuentan 700.000 empleos en el sector automovilístico.

"Los ingenieros de las empresas combinan movilidad, bienestar, digitalización y protección del clima, por lo que sus ideas son también la clave para alcanzar los objetivos climáticos", agregó en alusión a la voluntad germana de alcanzar la neutralidad climática en 2045.