México emite alerta a propietarios de 556 secadoras de ropa por riesgo de incendio

En un comunicado, la oficina de protección al consumidor de México explicó que el llamado a revisión aplica para las secadoras de ropa comerciales de las marcas Huebsch, modelo secadora de doble tambor; marca Speed Queen, modelo secadora de un tambor y de doble tambor, y marca Unimac, modelo secadora de un tambor y de doble tambor.

La dependencia precisó que, como indicativos, en el número de modelo de los productos afectados es posible encontrar, en el primer dígito, las letras S, H o U; del tercer al quinto dígito, los números 030, 035, 045 o 055; en el sexto dígito, la letra N, L, R o D, y en el décimo tercer dígito, el número 6.

La Profeco detalló que el riesgo consiste en que "uno o más tornillos de montaje ubicados entre la válvula de gas y el soporte del colector de salida pueden aflojarse o desprenderse durante el funcionamiento de la secadora, ocasionando fuga de gas, quemado de cableado y un evento de combustión".

Ante ello y como contramedida, la empresa anunció que se repararán las secadoras sin costo y en el domicilio de las personas consumidoras.

Los propietarios afectados pueden hacer válida la reparación enviando un correo electrónico para proporcionar los datos que se soliciten y Alliance Laundry Systems programará la visita de un técnico que reparará el producto, apuntó la dependencia.

La campaña para atender el desperfecto estará vigente de manera indefinida e inició en abril pasado precisó la Profeco.