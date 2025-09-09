Milagros Mumenthaler regresa con el estreno en Toronto de su tercer film, 'Las corrientes'

El estreno de 'Las corrientes', que está protagonizada por Isabel Aimé González Sosa y Esteban Bigliardi, se produce nueve años después del estreno del anterior film de Mumenthaler, 'La idea de un lago'.

En 2011, la directora nacida en Argentina y que creció en Ginebra (Suiza), había presentado también en TIFF su primer largometraje, 'Abrir puertas y ventanas' con el que ganó el Leopardo de Oro en el Festival Internacional de Cine de Locarno.

En una entrevista con EFE, Mumenthaler mostró su satisfacción de que 'Las corrientes' tenga "un doble estreno entre Toronto y San Sebastián".

La realizadora admitió que no está demasiado nerviosa por la acogida del film.

"Tampoco soy de leer demasiado las críticas. En general las leo mal, muchas veces en diagonal: cosas que están bien pienso que están mal y viceversa. Entonces no me guío tanto. Creo que la película va a tener un buen recorrido", afirmó.

"Contenta -continuó- porque sin que se haya estrenado formalmente la película, ya despierta interés. En San Sebastián, además, está en competición. Yo había ido antes con mis películas, pero siempre en Horizontes Latinos. Estamos muy contentos de ir ahora a la sección oficial, sobre todo porque España es un país muy cercano. Es un festival más relevante, más próximo".

Mumenthaler afirmó que aunque la maternidad ha influido en que tardase nueve años en hacer un nuevo film, "no hay urgencia, las películas llevan su tiempo".

"Cuando son de personajes, son más complejas, porque no tienen un 'plot' que te guía, sino que sigues al personaje. Eso lleva tiempo. Me gusta que cada película tenga su proceso. Si la hubiese escrito en dos años, sería totalmente distinta. En tantos años hay estímulos externos que van nutriendo", afirmó.

En 'Las corrientes', Mumenthaler coloca en el centro a Lina (Isabel Aimé González Sosa) una admirada diseñadora de moda argentina que durante una visita a Suiza, cae desde un puente en las aguas heladas de un río, lo que le provoca una transformación y la lleva a cuestionarse su identidad.

La directora explicó que "la moda es muy contradictoria, tiene que ver con el impacto de la inmediatez, las temporadas. Y por otro lado hay vestidos bordados con 1.500 piedras y hechos en talleres por señoras perdidas en un pueblo en España".

"Y me parecía que Lina, en esa reformulación de su persona, tenía sentido", concluyó.