Ministro de Nepal dimite por el "comportamiento dictatorial" del Gobierno en las protestas

"En lugar de aceptar que cuestionar y protestar pacíficamente en una democracia es un derecho natural de los ciudadanos, la represión generalizada, los asesinatos y el uso de la fuerza están conduciendo a un sistema dictatorial en lugar de a una democracia", dijo el ministro en un comunicado.

Adhikari añadió que renunció "porque no soportaba permanecer en el poder sin buscar respuestas sobre cómo una generación que debería haber colaborado para construir el país fue tratada como en una guerra".

El ministro de Agricultura es el segundo miembro del Ejecutivo nepalí en dimitir en las últimas 24 horas, después de que ayer renunciase el ministro del Interior, Ramesh Lekhak.

La situación se tensó el lunes, cuando cientos de jóvenes de la denominada "Generación Z" se movilizaron en Katmandú y otras ciudades de Nepal protestando por el bloqueo de varias plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram, WhatsApp y X, al no registrarse ante las autoridades como exigía una directiva del gobierno que finalmente fue levantada la pasada madrugada tras una reunión urgente del Ejecutivo nepalí.

Durante días, los jóvenes habían protestado en redes con etiquetas como "#NepoKid" y "#NepoBabies", con las que denunciaban el nepotismo, la práctica de favorecer a familiares o allegados en el acceso a cargos y empleos, y una cultura política en la que, según ellos, las oportunidades se heredan en lugar de ganarse por mérito.

La policía respondió con cañones de agua, gases lacrimógenos y fuego real para dispersar a la multitud. Posteriormente, las autoridades impusieron un toque de queda en la capital.

Este martes, las protestas han continuado Katmandú, con piquetes frente a la residencia del ex primer ministro y actual presidente del partido Congreso Nepalí, Sher Bahadur Deubra, cuyo partido es un socio clave de la coalición gobernante.

Los reportes de prensa también confirmaron que los manifestantes incendiaron la casa del líder maoísta y ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal y apedrearon la del ministro de Información y Comunicación, Prithvi Subba Gurung.

Además, cientos de manifestantes se congregaron frente a la residencia del primer ministro, K.P. Sharma Oli, pidiendo su dimisión.