Netanyahu defiende que el ataque en Catar puede "abrir la puerta" al final de la guerra

"Esta acción puede abrir la puerta al final de la guerra en Gaza. Israel ha aceptado los principios propuestos por el presidente (de EE.UU., Donald Trump, para acabar con la guerra, empezando por la liberación inmediata de todos nuestros rehenes", dijo el mandatario durante un evento en Jerusalén organizado por la embajada estadounidense.

El bombardeo israelí contra Doha tuvo como objetivo un edificio donde la delegación negociadora del grupo islamista estaba celebrando una reunión para abordar la última propuesta estadounidense de tregua en Gaza, según dijo a EFE una fuente de Hamás.

La fuente añadió que todos los miembros de la delegación sobrevivieron, incluido Khalil al Hayya, el jefe negociador de Hamás, aunque de momento el grupo islamista no ha reaccionado de manera oficial al suceso.

Tampoco las autoridades israelíes han valorado de momento el resultado del ataque, evitando incluso mencionar el nombre de Catar en sus mensajes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En sus declaraciones, Netanyahu animó a la población de la Franja a no permitir que los líderes de Hamás les "descarrilen", a que acepten la propuesta de alto el fuego de Trump y a que firmen la "paz" con Israel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No os preocupéis, podéis hacerlo y os podemos prometer un futuro diferente", aseguró el mandatario.

Este mismo martes, el Ejército israelí ordenó la evacuación total de la ciudad de Gaza, la capital gazatí, mientras mantiene sus duros ataques contra la localidad, que en los últimos meses se había convertido en refugio de cientos de miles de palestinos desplazados por la guerra.

Más de 64.600 personas han muerto en la ofensiva israelí contra el enclave desde octubre de 2023, según el recuento de las autoridades sanitarias gazatíes.