"¡Ni que te llame el papa!": Topolansky recuerda la llamada de Francisco a Mujica

Durante un homenaje hecho al exmandatario por CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, quien también fuera senadora de la República, rememoró el momento y explicó que, aunque ella sabía que iban a recibir la comunicación, pensó que sería un secretario del sumo pontífice quien comenzaría hablando.

"A nosotros nos avisaron que iba a llamar Francisco. Y yo como uno tiene las cosas institucionales en la cabeza pensé que llamaría un secretario", dijo Topolansky, quien cuando sonó su teléfono vio un cartel que decía 'número privado'.

"Me dice una voz: 'Hola, habla Francisco'. Eso fue lo que me impactó", dijo la exvicepresidenta, quien señaló que los rioplatenses suelen bromear con la frase "¡Ni que te llame el papa!". Asimismo, hizo hincapié en la sencillez del sumo pontífice.

En tanto, el presidente ejecutivo de CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, recordó encuentros que mantuvo con Mujica y con el papa Francisco y recordó que este último le recomendó que su labor al frente de la institución no fuera solamente pensando en números, sino poniéndole también "rostro e identidad" al trabajo diario.

El papa Francisco falleció el 21 de abril a las 7:35 hora local (5:35 GMT) en su residencia de la Casa Santa Marta, anunció en un video mensaje el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrel.

"Este papa representó como una especie de mirada crítica hacia el pasado reciente y siempre tuvo un gesto de ergonomía y de ayuda a los sectores sociales más débiles", dijo ese día Mujica al ser entrevistado por el programa Arriba Gente de Canal 10.

José Mujica, quien fue presidente de Uruguay en el período 2010-2015, falleció el pasado 13 de mayo en Montevideo a los 89 años, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago.