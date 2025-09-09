Nieto de Nelson Mandela, miembro de la Flotilla: "Fue un ataque para rompernos la moral"

En un vídeo difundido por los canales oficiales de la Flotilla, Mandela dijo que "el bombardeo" no desalentará la misión que tiene previsto partir mañana desde Túnez con ayuda humanitaria hacia la franja palestina, para "romper el bloqueo y terminar con el asedio".

"Hemos aprendido de ellos (hermanos y hermanas palestinos) cómo ser firmes y resilientes", declaró el nieto del histórico activista que participa en la flotilla del Magreb, que se ha unido en Túnez a los barcos que salieron a principios de septiembre desde Barcelona (España).

La madrugada del martes se originó un incendio en la embarcación "La Familia", con bandera portuguesa y estacionada en aguas tunecinas frente al puerto de Sidi Bou Said, que según tripulantes fue provocado por el disparo de un dron.

El Ministerio del Interior de Túnez aseguró poco después que el fuego se debió a la quema de un chaleco salvavidas "por un encendedor o una colilla" y negó que se tratara de "un acto hostil".

El portugués Miguel Duarte, que se encontraba en el barco incendiado durante el suceso, afirmó este martes en rueda de prensa que vieron sobrevolar "un dron" que se paró sobre los chalecos salvavidas y "arrojó" un artefacto.

El incidente se produjo a las 00.29 del martes y las imágenes muestran una ráfaga que desciende desde lo alto, seguido de una explosión y un fuego, según los vídeos difundidos por la flotilla.

La organización de la Flotilla confirmó este martes que seguirán la travesía mañana miércoles hacia Gaza con la unión de las barcos tunecinos a los que partieron desde España.

Está previsto que también se una flota desde Italia en lo que será la mayor iniciativa civil por mar de todas las organizadas hasta ahora.