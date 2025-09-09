Organizaciones humanitarias no se van por ahora de la ciudad de Gaza

Cuatro de las cinco organizaciones de distinto tipo -médico y humanitario- consultadas este martes por EFE, bajo la condición de anonimato por las posibles represalias israelíes, coincidieron hoy en apuntar que de momento sus equipos no se irán de la ciudad, aunque en algunos casos están preocupados por lo que pudiera pasar en los próximos días.

"Nos quedamos en la ciudad de Gaza por el momento", afirmó una trabajadora de una de las organizaciones. Otra entidad indicó que sus trabajadores que ya están en el norte, donde se ubica la ciudad, seguirán haciendo su trabajo allí, aunque añadió que realizan un seguimiento continuo de la situación.

Un empleado de otra organización explicó que, a día de hoy, no se van de la ciudad de Gaza, aunque sí preparan un plan de evacuación en caso de que fuera necesario y están reabasteciendo sus locales en lo máximo posible por si tuvieran que marcharse.

"Si hay población y tenemos material para trabajar, mientras nuestros equipos sean relevantes sobre el terreno, haya 'stock' (de medicamentos) y pacientes, seguiremos trabajando", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde otra organización explicaron que a día de hoy tienen equipos en la ciudad de Gaza, mientras que una quinta sí indicó que está preparándose para evacuar "lo antes posible" al personal que sigue allí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Toda la ciudad de Gaza está clasificada ahora por el Ejército israelí como "zona de combate peligrosa", tras la orden de evacuación de esta urbe de un millón de habitantes emitida este martes por Israel, que insta a los gazatíes a irse a una "zona humanitaria" en el sur.

El sábado pasado, el Ejército israelí anunció la creación esta "zona humanitaria" en Jan Yunis, que tiene unos 43 kilómetros cuadrados y supone un 12 % del territorio del enclave.

Allí tendrían que refugiarse los dos millones de habitantes de la Franja de Gaza, en lo que las organizaciones humanitarias han alertado como una situación insostenible.

Según una estimación de ayer lunes de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el 80 % de la franja ya está bajo órdenes de evacuación o en zonas militarizadas por Israel, que pretende desplazar una vez más a toda la población de la ciudad de Gaza hacia el sur para tomar la urbe.

A comienzos de agosto, el Ejecutivo israelí aprobó un plan propuesto por el primer ministro Benjamín Netanyahu para ocupar la ciudad justificando su ofensiva en la derrota de Hamás y la liberación de los 48 rehenes (20 de ellos vivos) que siguen secuestrados en la Franja, aunque la cúpula militar admitió que esta operación podría suponer la muerte de los cautivos.

Entonces, cerca de un millón de palestinos se refugiaban en la ciudad, muchos desplazados de otras partes del enclave por la guerra.

Según Netanyahu, unos 100.000 palestinos han abandonado ya la ciudad de cara a la ofensiva israelí, aunque la OCHA sitúa la cifra en unos 40.000.