Partido opositor venezolano exige saber dónde está preso un activista desde hace 45 días

VP indicó que los familiares de Riera han acudido a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo y también visitado lugares de detención, pero, agregó, la respuesta "siempre ha sido la misma: silencio".

"No hay registro de su detención, no informan de su paradero y, lo más doloroso, no sabemos si José está con vida", alertó la formación opositora.

A su juicio, el Gobierno de Nicolás Maduro "utiliza la desaparición forzada como mecanismo de persecución y castigo".

"Nicolás Maduro y su aparato represivo son los responsables de este crimen de lesa humanidad y de lo que pueda ocurrirle a él", expresó VP.

El partido opositor exigió al Gobierno que "libere inmediatamente" a Riera y que "cese la práctica sistemática de desaparecer y encarcelar a los venezolanos cuyo único 'delito' es pensar distinto".

"No descansaremos hasta que José aparezca, hasta que todos nuestros hermanos estén libres y hasta que recuperemos la democracia", manifestó VP.

Este martes, la organización no gubernamental Foro Penal informó que en Venezuela hay 823 presos políticos, de los cuales, precisó, 723 son hombres y 100 mujeres.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por razones políticas, sino que, aseguran, cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.