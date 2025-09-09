Petro aboga por la liberación del opositor Márquez y de colombianos detenidos en Venezuela

"Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez, y con él, decenas de colombianos en cárceles venezolanas", escribió Petro en su cuenta de X, donde publicó una carta de Sonia Lugo, la esposa del dirigente opositor.

El mandatario agregó que "no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder", en referencia al despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de las aguas de ese país.

"La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado. Un pueblo dividido es fácil de invadir. Hora del diálogo, la reconciliación y la unión en Venezuela", agregó Petro.

En enero pasado, Petro le dijo al ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, que el Frente Popular Democrático, plataforma de la que hace parte Márquez —quien también fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y diputado—, no es "una organización delincuencial".

En esa ocasión, Cabello criticó a Petro por apoyar a Márquez, de quien aseguró que es "parte del golpe de Estado que quieren dar en Venezuela".

Petro ha condenado varias veces la detención de Márquez, a quien se refiere como "amigo" suyo, al tiempo que pide la libertad de todas las "personas detenidas por razones políticas" en Venezuela.

En mayo pasado, el Gobierno colombiano aseguró que trabajaba para lograr que un grupo de al menos veinte connacionales que están "retenidos o detenidos" en Venezuela sean liberados, para lo cual mantiene una comunicación constante con el país vecino.

"Seguimos trabajando por nuestros connacionales detenidos en Venezuela. No descansamos; cada colombiano en el exterior es nuestra prioridad", dijo en esa ocasión el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, en su cuenta de X.

Esto a raíz de que familiares y amigos de los colombianos presos en Venezuela pidieron a Petro y al Congreso colombiano intervenir en la liberación de sus allegados, de los que dicen que están "detenidos arbitrariamente y no son criminales".

Los colombianos fueron detenidos en diferentes lugares del país vecino y sus familiares aseguran que prácticamente no han podido comunicarse con ellos.