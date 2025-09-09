Petronas anuncia que perforará cuatro pozos petrolíferos nuevos en Surinam

De acuerdo con las autoridades de Surinam, recientemente se ha descubierto gas en el bloque 52 y se está investigando si esto podría dar lugar a un desarrollo de producción de gas a gran escala.

Por su parte, el director de la petrolera estatal surinamesa Staatsolie, Annand Jagesar, calificó a Petronas como un socio fiable y de larga trayectoria, y señaló que Surinam ocupa una de las posiciones estratégicas más importantes de la empresa fuera de Malasia.

"Con los nuevos desarrollos de gas y petróleo, Surinam puede convertirse en un país próspero, siempre que estos desarrollos se gestionen con cuidado y responsabilidad", enfatizó Jagesar.

Staatsolie firmó en junio un acuerdo con Petronas para realizar una producción compartida en el Bloque 66 de la región de aguas profundas de Surinam.

Por su parte, el ministro de Gas y Medio Ambiente, Patrick Brunings, subrayó que su Ministerio desempeña "un papel de apoyo y conexión" en la colaboración entre ambas petroleras.

"Petronas es un socio importante para Surinam y queremos aprender de su experiencia, especialmente en el campo de las energías renovables y la transición energética. No solo nos fijamos en la producción actual de petróleo y gas, sino también en el futuro más allá de los combustibles fósiles", argumentó el titular de Gas y Medio Ambiente.

Actualmente, Petronas opera en Surinam en los Bloques 48, 52, 53, 63, 64 y 66 y ha realizado hasta ahora cuatro descubrimientos de petróleo y gas.

Tras el acuerdo de junio, alrededor del 50 % de la superficie marina de Surinam está ya bajo contrato.

Staatsolie alcanzó en marzo de 2024 un acuerdo con la empresa estadounidense ExxonMobil y Petronas para seguir explorando el gas descubierto en 2020 en el pozo de exploración Sloanea 1 en el bloque 52.

Asimismo, la petrolera surinamesa anunció en 2023 la firma de un contrato de producción de petróleo con la francesa TotalEnergies y la catarí QatarEnergy para los bloques 6 y 8 en la costa del país suramericano.

La compañía de petróleo del país más pequeño de América del Sur, rubricó en 2021 con Chevron y Shell un contrato para los bloques 5 y 7.

Staatsolie ostenta además el 40 % de participación en ambos bloques a través de su subsidiaria Paradise Oil.