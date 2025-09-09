Portugal pide a China que use su influencia sobre Rusia para construir la paz en Ucrania

"La petición, viniendo de un país amigo (de Rusia), no caerá en saco roto", dijo Montenegro, quien subrayó que Portugal es "un constructor de puentes y defensor del multilateralismo, la paz y los derechos humanos" durante una reunión con Xi en la capital china, según un comunicado de su Gobierno.

En ese sentido, destacó la credibilidad internacional de Portugal y mencionó la presencia de portugueses en cargos en instituciones internacionales, como el secretario general de la ONU, António Guterres, el presidente del Consejo Europeo, António Costa o el exjefe de la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso.

Xi aseguró que "Portugal es un buen amigo de China" y reconoció su papel en la escena internacional, al tiempo que recordó su visita de Estado al país ibérico en 2018, de acuerdo a la nota del Ejecutivo portugués.

Montenegro inició este martes una visita a China, donde fue recibido por Xi en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras su estancia en la capital, el responsable luso continuará su periplo asiático con destino a la región administrativa especial de Macao, excolonia portuguesa, y a Japón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La televisión china CCTV señaló que Xi calificó a Montenegro de "buen amigo" y destacó cómo los vínculos bilaterales se han convertido en "un ejemplo de respeto mutuo y cooperación beneficiosa" entre países con sistemas políticos distintos.

También dijo que China y Portugal "resolvieron de manera adecuada" la cuestión de Macao y subrayó que Lisboa fue el primer país de Europa occidental en firmar un memorando sobre la iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda, en establecer una "asociación azul" con Pekín, centrada en la cooperación marítima, y en emitir bonos en yuanes dentro de la zona euro.

La visita de Montenegro coincide con el 20º aniversario del establecimiento de la asociación estratégica integral entre China y Portugal, un marco que Pekín considera clave en sus relaciones con un país europeo que, además, mantiene fuertes vínculos históricos con el gigante asiático a través de Macao.

Como Hong Kong, Macao se rige por el principio de "un país, dos sistemas", que le permite mantener la independencia del poder judicial y de la prensa, mientras que Pekín ejerce el control sobre como Asuntos Exteriores y Defensa.