Praga expulsa a diplomático bielorruso por espionaje en la Unión Europea

Praga, 9 sep (EFE).- Praga ha expulsado a un diplomático bielorruso acusado de formar parte de una red de espionaje que operaba en la UE para su país, desmantelada por los servicios de inteligencia y contraespionaje checos en cooperación con los de Rumanía y Hungría, informó este martes Radio Praga.

El Ministerio de Asuntos Exteriores checo lo declaró el lunes 'persona non grata' y le dio un plazo máximo de 72 horas para abandonar el país.

Según la agencia nacional de inteligencia y contraespionaje civil checa, BIS (Servicio de Información y Seguridad), se trata de un agente de la Agencia de Seguridad del Estado de la República de Bielorrusia (KGB), cubierto con acreditación diplomática.

"Agradezco al BIS y a la diplomacia checa por exponer y sancionar el espionaje de los agentes bielorrusos. No permitiremos que los agentes deambulen por nuestro país. Defenderemos a la República Checa", dijo el ministro de Exteriores checo, Jan Lipavsky, en un comunicado publicado anoche en redes sociales.

El ministro ha abogado por impedir el libre movimiento de los agentes con cobertura diplomática por el espacio de Schengen, algo que también ha solicitado el BIS específicamente para diplomáticos rusos y bielorrusos, tras argumentar que intentan aumentar su presencia en la zona.

En un comunicado, la agencia checa destaca que se ha logrado, en colaboración con los servicios de inteligencia de Rumanía y Hungría, y en una operación supervisada por La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), desmantelar una red de inteligencia que estaba construyendo Bielorrusia - un estrecho aliado de Rusia- en Europa.

El objetivo de la red era "obtener fuentes de la agencia (BIS) e información de inteligencia" y actualmente hay varias personas investigadas por sospecha de delito de traición a la patria mediante la transmisión continua de secretos de Estado, añade la nota, sin dar más detalles sobre el número de los supuestos implicados.

Las autoridades rumanas informaron ayer de la detención de un hombre de 47 años sospechoso de transmitir a Minsk información estatal secreta de forma continuada, que supuestamente integraba la misma red y que entre 2024 y 2025 se habría reunido en Budapest dos veces con agentes del KGB para recibir instrucciones y pagos por sus servicios.

Los medios rumanos identificaron al arrestado como Alexandru Balan, quien entre 2016 y 2019 fue subdirector del Servicio de Inteligencia y Seguridad (SIS) de la República de Moldavia y posee doble nacionalidad (moldava y rumana).

El portal informativo Digi.24 afirma que Balan presuntamente colaboró ​​con el servicio de inteligencia de la Federación Rusa antes de empezar a colaborar con Bielorrusia, ya que los agentes de este país pueden moverse con más facilidad por territorio de la Unión Europea.