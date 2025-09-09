Presidenta moldava avisa su país podría servir de plataforma de ataques híbridos contra UE

Sandu explicó en un discurso ante el pleno de la Eurocámara que Moscú pretende "capturar a Moldavia a través de las urnas" en las próximas elecciones, utilizar ese giro contra Ucrania y convertir a su país "en plataforma de ataques híbridos contra la UE".

Frente a esa amenaza, llamó a los ciudadanos moldavos a seguir apoyando los esfuerzos de su Gobierno en favor de la adhesión de Moldavia a la Unión Europea.

Los próximos comicios, subrayó la presidenta moldava, serán "clave" para determinar "si Moldavia se constituye como democracia o si Rusia va a desestabilizarnos, alejarnos de Europa y convertirnos en una amenaza".

"Se trata de anclar nuestra democracia dentro de la Unión frente a la mayor amenaza que enfrentamos, que es Rusia", señaló Sandu.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre el desafiante camino de Moldavia hacia el club comunitario, Sandu recordó que "la mayor parte" de los Estados miembros no eran democracias consolidadas antes de entrar en la UE, y citó entre otros países a España, que entró pocos años después de la dictadura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, subrayó que la Unión Europea "nunca ha buscado la perfección, sino la protección" de sus países miembros.

A pocas semanas de las decisivas elecciones parlamentarias en Moldavia, la Unión Europea y Rusia han redoblado sus esfuerzos para inclinar la balanza a su favor entre los moldavos, que se debaten entre el ingreso en el bloque comunitario y el acercamiento a Moscú.

Según Maia Sandu, Rusia ansía "controlar" Moldavia, por lo que prepara una "injerencia sin precedentes" en las elecciones de septiembre, algo que sin embargo es negado rotundamente por Moscú.

Las encuestas indican que el gobernante partido liberal Acción y Solidaridad tiene todas las posibilidades de ganar, pero esta victoria aún puede ser arrebatada por la oposición prorrusa.