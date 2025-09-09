Presidente sirio viajará a Moscú para una cumbre en primera visita desde la caída de Asad

Durante una reunión en Damasco con el jefe de la diplomacia siria, Asaad al Shaibani, el vice primer ministro ruso Alexander Novak destacó que su país está prestando especial atención al viaje que el presidente de Siria realizará el mes próximo con motivo de la cumbre organizada por Moscú, informó la agencia oficial de noticias, SANA.

"Esta nueva fase histórica será testigo de unas relaciones entre ambos países construidas sobre el respeto mutuo y esperamos que estos lazos continúen creciendo para el beneficio de las dos poblaciones y naciones", destacó Novak durante el encuentro.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Siria dio la bienvenida a las oportunidades de cooperación con Rusia en sectores como la reconstrucción tras la guerra, energía, agricultura o sanidad, al asegurar que ambos países son capaces de desarrollar una amistad basada en la "soberanía".

"Cualquier presencia extranjera en nuestra tierra debe tener como objetivo ayudar al pueblo sirio a construir su futuro", defendió Al Shaibani, en declaraciones difundidas por SANA.

Bajo el régimen de Al Asad, derrocado el pasado diciembre, Moscú mantenía una base naval y otra aérea en el oeste de Siria, cuyo futuro aún se desconoce tras el cambio rumbo en la nación árabe.

Tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, como Al Sharaa han apostado por el pragmatismo en sus relaciones, obviando el apoyo militar que Moscú aportó a Al Asad durante casi una década y que la aviación rusa bombardeaba a grupos entonces opositores vinculados a las actuales autoridades.

Hace algo más de un mes, Al Shaibani y el ministro sirio de Defensa, Murhaf Abu Qasra, viajaron a Moscú en la primera visita de alto nivel desde el derrocamiento del anterior régimen.