Registran tres sismos de magnitudes entre 3,5 y 4,2 frente a las costas de Ecuador

Según el Instituto Geofísico, el primer sismo, de magnitud 3,5 ocurrió a las 07:33 hora local (12:33 GMT) a 1,55 grados de latitud sur y a 81,10 grados de longitud oeste, a siete kilómetros de profundidad y a 33,21 kilómetros de la ciudad de Puerto López.

Unos cinco minutos después se registró un sismo de magnitud 3,8 en coordenadas similares al primero, a 10 kilómetros de profundidad y a 27,69 kilómetros de Puerto López.

A las 08:09 hora local (13:09 GMT) ocurrió el sismo de magnitud 4,2, también por la misma zona frente a las costas de Manabí, pero a 17 kilómetros de profundidad y a 26,11 kilómetros de Puerto López.

La provincia de Manabí y su vecina Esmeraldas (fronteriza con Colombia) fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 hace nueve años, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.