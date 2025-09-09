Rusia aboga por una resolución pacífica de la crisis en Nepal

"Moscú sigue de cerca la evolución de la situación en Nepal, donde desde el 8 de septiembre se producen masivas protestas callejeras que se convirtieron en disturbios con muertos y heridos", señaló la Cancillería en un comunicado.

La nota agrega que Rusia espera que esta crisis política interna se resuelva pacíficamente y con el respeto de las leyes.

Asimismo, Moscú deseó una rápida normalización en Nepal, que calificó de país "amigo".

El ministerio recomendó a los rusos abstenerse de viajar ahora a Nepal y a los turistas que ya se encuentran en el país les pidió cautela y no visitar lugares concurridos.

Horas antes la embajada rusa en Nepal recomendó a sus nacionales que se encuentran en Nepal con fines de turismo de montaña no volver temporalmente la capital del país, Katmandú, sumida en violentas protestas.

"La embajada recomienda a los turistas que se encuentran en regiones montañosas de Nepal no regresar a Katmandú, donde el aeropuerto está cerrado", dijo una fuente diplomática.

En la misión diplomática agregaron que actualmente se encuentran en Nepal miembros de dos clubes de alpinismo cuyo objetivo es escalar el monte Manaslu, de más de 8.000 metros.

En cuanto al personal diplomático, Rusia por el momento no tiene planes de evacuarlo del país.

Cientos de manifestantes irrumpieron e incendiaron este martes el Parlamento de Nepal, en una escalada de la crisis que ha sumido al país en el caos a pesar de la dimisión previa del primer ministro.

El asalto al Parlamento se ha convertido en el punto culminante de dos días de masivas protestas juveniles contra la corrupción y la censura, que ya han dejado un saldo de al menos 19 muertos y más de 300 heridos en enfrentamientos con la policía.