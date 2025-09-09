Rusia derriba 31 drones ucranianos sobre cinco de sus regiones y la anexionada Crimea

"Desde las 23:00 del 8 de septiembre hasta las 07:00 del 9 de septiembre (GMT+3), los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 31 drones de ala fija ucranianos", se afirma en el parte castrense.

Según el mando militar ruso, 15 de los aparatos no tripulados abatidos la pasada noche fueron interceptados sobre las aguas de mar Negro, que baña la península de Crimea.

En ese territorio, anexionado por Rusia en 2014, los sistemas de defensa antiaéreas destruyeron dos drones ucranianos.

Los aparatos restantes, añadió Defensa, fueron derribados sobre las regiones de Bélgorod (siete), Kursk (tres), Krasnodar (dos), Tambov (1) y Voronezh (uno).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy