Rusia recomienda a sus turistas en zonas montañosas de Nepal no volver a Katmandú

Moscú, 9 sep (EFE).- La embajada rusa en Nepal recomendó hoy a sus nacionales que se encuentran en Nepal con fines de turismo de montaña no volver temporalmente a la capital del país, Katmandú, sumida en violentas protestas.