Rusia recomienda a sus turistas en zonas montañosas de Nepal no volver a Katmandú

"La embajada recomienda a los turistas que se encuentran en regiones montañosas de Nepal no regresar a Katmandú, donde el aeropuerto está cerrado", dijo una fuente diplomática, citada por la agencia TASS.
En la misión diplomática agregaron que actualmente se encuentran en Nepal miembros de dos clubes de alpinismo cuyo objetivo es escalar el monte Manaslu, de más de 8.000 metros.
En cuanto al personal diplomático, Rusia por el momento no tiene planes de evacuarlo del país.
Al resto de los turistas rusos se les recomendó seguir las indicaciones de las autoridades y no visitar zonas, donde tienen lugar las protestas.
Cientos de manifestantes irrumpieron e incendiaron este martes el Parlamento de Nepal, en una escalada de la crisis que ha sumido al país en el caos a pesar de la dimisión previa del primer ministro.
El asalto al Parlamento se ha convertido en el punto culminante de dos días de masivas protestas juveniles contra la corrupción y la censura, que ya han dejado un saldo de al menos 19 muertos y más de 300 heridos en enfrentamientos con la policía.